Jason Momoa pelato e senza muscoli ancora non lo avevi visto

Il Super Bowl è fatto di sport, con i Kansas City Chiefs che hanno vinto la finale NFL 2020, ed è fatto di musica, con l'incredibile esibizione che ci hanno regalato Jennifer Lopez e Shakira quest'anno.

Ma ci sono anche le pubblicità: tantissime aziende preparano un originale spot, spesso usando un testimonial celebre, da mandare in onda durante il seguitissimo evento.

Jason Momoa è stato il protagonista della pubblicità di Rocket Mortgage, che si occupa di prestiti per acquistare case, e così non lo avevi mai visto!

"Cosa significa casa per me? È il mio santuario. È l'unico posto dove posso abbassare la guardia. Dove posso rilassarmi ed essere totalmente a mio agio nella mia pelle" dice l'attore e per sentirsi "a suo agio" inizia a togliersi gli epici muscoli e la folta criniera.

Alla fine resta un Jason Momoa magrolino e pelato, che deve farsi aiutare dalla moglie Lisa Bonet mentre alza i pesi. Guarda tu stesso:

Home. Where comfortable means no shoes, no wig, and no … ? 🤔



See how Jason Momoa gets comfortable at home and how we can help you #GetComfortable financing one. pic.twitter.com/YydJuhPIuU