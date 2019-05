Jared Leto ha portato la sua testa decapitata al Met Gala 2019

Un accessorio da paura

Lo scorso anno indossava una corona, mentre per i Met Gala 2019 Jared Leto ha deciso di non mettersi accessori in testa ma di usare la testa come accessorio!

Sì, hai letto bene: il 47enne è arrivato sul red carpet tenendo sotto braccio una copia della sua stessa testa. Secondo Vogue, ci sono voluti ben sei mesi per prepararla, rendendola il più simile possibile al volto del cantante.

Il resto del look era firmato Gucci: un vestito rosso impreziosito da una cascata di gioielli.

A un certo punto sul tappeto rosso, Jared Leto ha iniziato a giocare con la testa come se fosse una palla. E Shawn Mendes ha preso al volo un passaggio.

ph: getty images