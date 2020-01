Irina Shayk ha parlato della fine della relazione con Bradley Cooper

E della nuova vita da single

Il breakup tra Irina Shayk e Bradley Cooper era stato uno dei più OMG dello scorso anno.

Si erano lasciati a giugno 2019 e adesso la modella ne ha parlato in un'intervista con British Vogue, regalandoci qualche pillola di saggezza su amore e relazioni.

Ecco cos'ha detto: "Penso che in ogni buona relazione tiri fuori il tuo meglio e il tuo peggio, è semplicemente la natura umana"

"Due persone fantastiche non sempre fanno una buona coppia".

"Penso che siamo stati molto fortunati ad avere quello che abbiamo avuto insieme. La vita senza B è un territorio inesplorato" ha aggiunto.

Irina Shayk e Bradley Cooper sono stati insieme per quattro anni e nel 2017 era nata la figlia Lea De Seine.

La top model ha parlato anche di come sia dura conciliare la famiglia con il lavoro: "È difficile trovare un equilibrio tra l'essere una mamma single ed essere una mamma lavoratrice che mantiene (la famiglia)".

"Fidati, ci sono giorni in cui mi sveglio e mi dico: 'Oh Dio, non so cosa fare, sto cadendo a pezzi'".

Secondo i soliti ben informati, la 34enne e il 45enne si sarebbero lasciati perché lui era troppo preso dal lavoro e in particolare da "A Star is Born", film in cui è sia protagonista che regista.

Ti raccontiamo tutta la storia d'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk nel video:



ph: getty images