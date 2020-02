Il quinto matrimonio di Pamela Anderson è durato solo 12 giorni

Ci ha già ripensato

Per la serie "matrimoni brevi a Hollywood", l'ultimo sì di Pamela Anderson è durato solo 12 giorni!

La bagnina più famosa aveva sposato neanche due settimane fa il produttore, tra gli altri film di "A Star Is Born", Jon Peters in una cerimonia segreta a Malibu.

La stessa 52enne ha spiegato perché hanno già deciso di separarsi: "Sono rimasta commossa dal calore con cui è stata accolta la mia unione con Jon. Siamo molto grati del vostro supporto mentre ci prendiamo del tempo lontani per rivalutare cosa vogliamo dalla vita e l'un l'altro" ha fatto sapere in una dichiarazione ufficiale.

"La vita è un viaggio e l'amore è un processo. Con questa verità universale in mente, abbiamo di comune accordo deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio e di mettere la nostra fiducia nel processo".

Questo era stato il quinto matrimonio per Pamela Anderson: il primo con Tommy Lee nel 1995, da cui ha avuto i figli Brandon e Dylan, con Kid Rock nel 2006 e due volte con Rick Salomon, nel 2007 e nel 2014. Anche per Jon Peters si trattava del quinto matrimonio.

Hai visto Pamela Anderson in The Hills: New Beginnings? Sì, ci ha regalato un cameo nel mitico reboot dello show: suo figlio Brandon Thomas Lee è uno dei nuovi volti che partecipano al programma, insieme all'altra new entry Mischa Barton.

