Il principino Louis protagonista di un “Instagram vs. Reality” è adorabile

Ieri Kate e William avevano pubblicato delle nuove foto per il celebrare il secondo compleanno del principe Louis e adesso hanno regalato un divertente dietro le quinte di quegli scatti!

Nelle immagini del compleanno, si vede il terzogenito divertirsi con i colori dell'arcobaleno, per realizzare la sua piccola opera di #AndràTuttoBene come hanno fatto tantissimi bambini e non solo in tutto il mondo.

In un altro post, Kate e William si sono sbizzarriti in un "Instagram vs. Reality", perché anche a casa loro le cose non vanno mai così alla perfezione come il social ci induce a pensare.

Dunque la prima foto è simile a quelle pubblicate ieri, mentre nella seconda Louis si spalma i colori sul visino: anche i principi si sporcano!

"Grazie per tutti i bei messaggi che sono arrivati per il secondo compleanno del principe Louis. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono felici di condividere delle nuove foto, scattate dalla Duchessa ad aprile" si legge nella didascalia.

Lo scorso marzo, con i fratelli maggiori principe George e principessa Charlotte, Louis era stato protagonista di un video in cui i Royal Babies dedicavano un applauso al personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

ph: getty images