Il principe William ha un soprannome davvero speciale per la principessa Charlotte

Awww

L'ultima uscita del principe William e di Kate Middleton con i loro Royal Babies continua a regalarci grandi soddisfazioni!

Oltre ad averci dato diverse nuove foto dei piccoli (Louis è dolcissimo) e aver scoperto in un video che la principessa Charlotte comanda il fratello maggiore George a bacchetta (riguarda la clip qui), adesso sappiamo anche come papà William ha soprannominato la secondogenita.



Nel video, infatti, si sente il Duca di Cambrige chiamare la figlia di 4 anni per chiederle di dargli una spinta mentre dondola su una corda che funge da altalena.

Ma non la chiama Charlotte, bensì "Mignonette". Mignon in francese significa piccolo ma anche carino, per di più alla parola ha aggiunto il suffisso ette, simbolo di affetto.

Il francese si sa, dà sempre quell'aria chic: ci sembra un soprannome regalmente azzeccato!

Mamma Kate Middleton invece aveva recentemente svelato di usare un nomignolo diverso per Charlotte, ti raccontiamo quale nel video:

