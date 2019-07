Il principe Harry che parla di essere un modello per Baby Archie ti farà commuovere

Ha citato anche Lady Diana

Il principe Harry ha partecipato al The Diana Award National Youth Mentoring Summit, un premio istituito dall'associazione creata in memoria di Lady D che motiva i più giovani al cambiamento positivo attraverso dei programmi di sostegno e delle iniziative anti-bullismo.

Il 34enne è salito sul palco e ha tenuto un discorso davvero ispirante e commovente, in cui ha menzionato il figlio Archie, spiegando come ha cambiato la sua prospettiva, e la madre Diana.

Ecco cos'ha detto: "Sono rimasto colpito dal potere dei modelli invisibili. Le persone che sono qui oggi forse non realizzano che qualcun altro li vede come dei modelli, che lo ispirano a essere più gentile, migliore, grande, di successo e di impatto".

"Forse è una chiarezza che ho trovato adesso che sono padre, sapendo che mio figlio guarderà sempre quello che faccio, imiterà i miei comportamenti e un giorno magari seguirà le mie orme".

"Ma non è solo il ruolo di padre ad avermi mostrato questo, sono le persone che vedo ogni giorno e che non realizzano quando siano di ispirazione che per chi li guarda - ha continuato il principe Harry - dai piccoli atti di gentilezza a cose più grandi, ogni mossa che facciamo ha importanza, specialmente quando pensiamo che nessuno stia guardando. È allora che il nostro vero carattere viene alla luce".

"Mia mamma, la principessa Diana, era un modello per tanti, senza realizzare l'impatto che avrebbe avuto su così tante vite. Ma non devi essere una principessa o una figura pubblica per essere un modello. Ha uguale valore se non lo sei, perché è più facile relazionarsi con te".

Sì, la paternità ha reso Harry ancora più saggio!

