Il padre di Hailey Baldwin ha spiegato come Justin Bieber voglia “creare la propria famiglia”

E ha speso un sacco di belle parole per il genero

Se i diretti interessati non parlano personalmente della loro relazione e del matrimonio bis che stanno organizzando, per loro ci ha pensato Stephen Baldwin.

Il papà di Hailey è stato intervistato da TMZ e ha parlato soprattutto del genero Justin Bieber, raccontando come il cantante stia "inseguendo il sogno di creare la propria famiglia".

"Sa cosa vuole e adesso se ne sta occupando, sta seguendo la visione e il sogno che ha per se stesso, ovvero di avere la propria famiglia" ha detto il signor Baldwin.

"Si era dedicato completamente alla carriera, quindi adesso si sta prendendo del tempo per se stesso che è importante per la crescita di una persona".

I Jailey si erano sposati legalmente nel palazzo di giustizia di New York davanti a solo due testimoni lo scorso settembre e avevano confermato di essere marito e moglie un paio di mesi dopo.



Adesso stanno progettando una cerimonia cristiana con un ricevimento in grande: dopo averla inizialmente fissata per fine febbraio/inizio marzo, sarebbero stati costretti a rimandarla perché molti degli invitati avrebbero avuto altri impegni.

Stephen Baldwin ha parlato anche di questo: "È difficile coordinarsi con quello che stanno facendo e ci sono un sacco di cose da sistemare per mettere insieme entrambe le famiglie. Non so come finirà ma sono sicuro che riusciremo a trovarci tutti insieme".

Infine ha speso un sacco di belle parole per Justin Bieber, definendolo altruista e reale: "Ha un cuore grande e vuole fare la differenza".

Suocero e genero andrebbero d'amore e d'accordo, come avevano dimostrato in un'uscita (senza Hailey) lo scorso anno.

Lo sapevi che fu proprio il papà di Hailey a presentarle Justin nel lontano 2009? Puoi vedere il video qui!

ph: getty images