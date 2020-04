Il nome della nuova organizzazione no profit di Harry e Meghan è ispirato ad Archie

Ecco l'annuncio del loro nuovo progetto

Lo scorso 31 marzo è stata ufficializzata l'uscita di Harry e Meghan Markle da membri senior della Royal Family e adesso i due sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita.

I Sussex hanno infatti appena annunciato il nome della loro nuova organizzazione no profit: si chiama Archewell.

È lampante che il nome ricordi quello del loro primogenito Archie e infatti Harry e Meghan hanno spiegato parlando con il Telegraph: "Prima di SussexRoyal, era arrivata l'idea di 'Arche', la parola greca che significa 'fonte di azione' - (in italiano Archè ndr.) - Abbiamo connesso questo concetto all'organizzazione caritatevole che speravamo di costruire un giorno ed è anche l'ispirazione dietro al nome di nostro figlio".

"Archewell è un nome che combina la parola antica per forza e azione, con un'altra che evoca le risorse profonde a cui ognuno deve accedere".

A fine marzo, avevano detto addio al loro account Instagram @SussexRoyal.

Hanno aggiunto che con la nuova organizzazione vogliono "fare qualcosa di significativo, qualcosa che conti", ma l'annuncio del nome non corrisponde al lancio ufficiale. Harry e Meghan hanno infatti spiegato che aspetteranno la fine dell'emergenza coronavirus per dedicarsi totalmente al progetto.

"Come voi, il nostro focus ora è supportare gli sforzi per combattere la pandemia di covid-19 - hanno detto al Telegraph - Ma visto che alcune informazioni erano uscite, ci siamo sentiti in dovere di condividere la storia di come è nata (l'organizzazione)".

Attualmente Harry, Meghan e il piccolo Archie si trovano in auto isolamento a Los Angeles.

Intanto è stato annunciato che la 38enne - diventata famosa come attrice nella serie Suits prima di sposare Harry - tornerà alla recitazione come voce narrante di "Elephants", un documentario Disney dedicato agli elefanti.

ph: getty images