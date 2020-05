Il nome del figlio di Grimes e Elon Musk è il più strano che tu abbia mai sentito

Come si pronuncerà?

Di nomi strani dati dalle star ai loro figli ne hai sentiti in abbondanza, ma quello del bimbo di Grimes e Elon Musk li batte tutti!

La cantante e l'imprenditore della Tesla hanno annunciato di aver accolto il piccolo ieri e quando un fan ha chiesto su Twitter come l'avessero chiamato, il 48enne ha risposto con un enigmatico tweet.

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

"X Æ A-12 Musk" ha scritto, senza altre spiegazioni.

A confermare che questo è proprio il nome del neonato è stata Grimes, che in un altro tweet ha spiegato cosa significa.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

"X è il termine incognito - ha scritto - Æ è la mia pronuncia elfica per Ai (amore e o intelligenza artificiale). A-12 è il precursore di SR-17 (il nostro tipo di aereo militare preferito). No armi, no difese, solo velocità. Forte in battaglia ma non violento. Più la A di Arcangelo, la mia canzone preferita".

Se sei ancora confuso, aspetta di pensare a come si pronuncia. I tabloid americani ipotizzano che Æ si legga "ash" e quindi potrebbe suonare come "Ex Ash Ei Twelv". Oppure contando anche il trattino "Ex Ash Ei Minus Twelv".

Non resta che aspettare di sentirlo pronunciare dai genitori!

Intanto andiamo sulle cose più semplici: la prima dolcissima foto che ha pubblicato Elon Musk con il piccolo.

Nel video qui sotto, abbiamo raccolto le star che hanno dato dei nomi molto, molto particolari ai figli:

ph: getty images