Il momento in cui John Boyega regala una casa ai suoi genitori ti riempirà il cuore

Ma la dolcezza

Taylor Swift, Travis Scott, Zayn Malik, Beyoncé: sono tante le star che con il primo gruzzolo guadagnato hanno deciso di restituire un po' d'amore ai propri genitori, sorprendendoli con una nuova casa.

Puoi aggiungere alla lista anche il nome di John Boyega: ha raccontato solo ora che qualche mese prima dell'uscita del secondo film della più recente trilogia di "Star Wars", in cui interpreta il personaggio di Finn, aveva comprato una nuova e ampia abitazione a Londra per mamma e papà.

Il 27enne ha ripreso il momento in cui aveva portato i suoi nella nuova casa, facendo finta che fossero lì per un'intervista, per poi svelare: "Vi ho detto una bugia, non c'è nessuna intervista. Questa è la vostra nuova casa, appartiene a voi".

I genitori sono rimasti così sorpresi che John Boyega e il resto della sua famiglia hanno dovuto ripetere loro più volte che davvero avrebbero abitato in quella splendida casa d'ora in poi: "Questa è la vostra nuova casa. Voglio che viviate in un ambiente dove siate felici, dove avete spazio e privacy. Congratulazioni".

Prendi i fazzoletti e preparati a commuoverti:

Visualizza questo post su Instagram Moments like these make all the hard work worth it. Un post condiviso da John Boyega (@johnboyega) in data: 20 Gen 2020 alle ore 8:09 PST

"Momenti come questo ripagano tutto quel duro lavoro" ha scritto l'attore nella didascalia e non potrebbe avere più ragione!

ph: getty images