Il messaggio di Nick Jonas per il primo anniversario di matrimonio con Priyanka Chopra non poteva essere più dolce

<3

È passato un anno da quando Nick Jonas e Priyanka Chopra erano diventati marito e moglie.

Avevano tenuto un'epica settimana di festeggiamenti in India, culminata con una cerimonia hindu e una cristiana. Quest'ultima era stata officiata dal padre del cantante, Kevin Jonas Senior, il primo dicembre 2018.

E proprio ieri, primo dicembre, il 27enne ha dedicato un dolcissimo messaggio alla moglie: "Un anno fa abbiamo detto per sempre - ha scritto nella didascalia di una foto in cui sono all'altare - Ma per sempre non è lungo abbastanza. Ti amo con tutto il mio cuore, buon anniversario".

Anche Priyanka Chopra ha celebrato il primo anniversario di matrimonio su Instagram: "La mia promessa. Ieri, oggi, per sempre. Mi porti gioia, grazia, equilibrio, entusiasmo passione, tutto nello stesso momento. Grazie per avermi trovato".

La scorsa settimana, l'attrice aveva anticipato leggermente sulla data, facendo una tenerissima sorpresa a Nick Jonas proprio per il loro anniversario.

La 37enne gli ha regalato un cucciolo e la cosa migliore è che ha filmato il momento esatto in cui ha portato il cagnolino a casa: guarda qui!

ph: getty images