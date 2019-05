Il figlio di Marnie Simpson non è ancora nato ma già assomiglia un sacco a papà Casey Johnson

Marns ha dato la prova fotografica

Marnie Simpson ha più di un sospetto che il figlio che porta in grembo abbia preso tutto dal fidanzato e futuro papà Casey Johnson.

Lo scorso aprile, la star di Geordie Shore aveva annunciato di aspettare un bambino e, se stai pensando che è impossibile stabilire una somiglianza visto che il piccolo non è ancora nato, preparati ad essere smentito perché Marns ha fornito una prova fotografica molto convincente.

La 27enne ha condiviso sulle Stories un foto confronto tra un'immagine di Casey e una radiografia. E sì, la somiglianza c'è eccome, guarda tu stesso:

ph: Marnie Simpson Instagram Stories via MTV UK

LOL!

"Mi fa paura quanto il mio bambino assomiglia a Casey Johnson. Ecco questa foto in cui entrambi dormono: gemelli!" ha scritto sopra all'immagine.

Marnie Simpson non ha ancora rivelato se sarà un maschio o una femmina ma ha raccontato come ha capito di essere rimasta incinta. Vai qui per leggere che cosa ha detto.

ph: getty images