Il discorso di Dua Lipa è stato il più potente dei Grammy Awards 2019

Con tanto di frecciatina alla Recording Academy

Da ora Dua Lipa è una plurivincitrice Grammy: ne ha portati a casa due durante l'edizione 2019!

Dua Lipa poses with her #GRAMMYs backstage in the portrait studio pic.twitter.com/mAjf9L1I7g — Variety (@Variety) 11 febbraio 2019

La cantante inglese ha trionfato nella categoria Best Dance Recording per "Electricity" in collaborazione con Diplo e Mark Ronson, ovvero i Silk City. Questo premio è stato assegnato prima che iniziasse la cerimonia vera e propria, Dua Lipa era ancora in accappatoio nel backstage e la sua reazione è stata dolcissima:

Poi ha vinto come Best New Artist e ha usato il suo discorso di ringraziamento per mandare un messaggio di sostegno e solidarietà ai fan ma anche per tirare una frecciatina alla Recording Academy - ovvero l'associazione che organizza e decide a chi vanno i Grammy Awards - a proposito del numero di donne nelle varie categorie.

"Volevo solo dire quanto sono onorata di essere stata nominata insieme a tante incredibili artiste femminili quest'anno, perché credo che quest'anno abbiamo davvero fatto un passo in avanti" ha detto la 23enne, commossa.

"Step up." @DuaLipa subtly called out Recording Academy president Neil Portnow during her #GRAMMYs acceptance speech for best new artist https://t.co/NOAaO523hS pic.twitter.com/VXmRHnIQBj — Hollywood Reporter (@THR) 11 febbraio 2019

Il riferimento era tutto per un commento fatto dal presidente della Recording Academy, Neil Portnow, che lo scorso anno aveva detto che le donne dovevano "fare un passo avanti" se volevano ottenere riconoscimenti durante i Grammy, parlando del fatto che Alessia Cara era stata l'unica artista femminile a ricevere un premio in una categoria solista.

Portnow aveva ricevuto un sacco di critiche, si era poi scusato e aveva annunciato di rinunciare alla carica quando il contratto scadrà, cosa che avverrà a luglio 2019.

Dua Lipa si è quindi rivolta ai fan, ringraziandoli per "avermi permesso di essere la versione migliore di me stessa".

E poi un potente messaggio di empowerment, che ha detto nonostante dalla regia stessero provando a fermarla alzando la musica di sottofondo: "Per chiunque che non ha ancora realizzato quanto è speciale avere una storia diversa, un diverso background, un nome che onora le proprie radici, solo perché vuole essere normale, qualsiasi cosa voglia dire, sappiate che non importa da dove venite, qual è il vostro background o in cosa credete".

"Non lasciate che niente si metta nella strada tra voi e i vostri sogni".

"Perché lo meritate e io sono la prova che potete fare tutto ciò che avete in mente, finché lavoriate sodo. Lo credo e credo in voi".

ph: getty images