Il consiglio che Christina Aguilera darebbe alla se stessa adolescente vale per tutti

Prendi nota

Quando uscì il suo primo disco, Christina Aguilera aveva 18 anni. Il prossimo dicembre, la cantante compirà 40 anni: adesso che è cresciuta, quale consiglio darebbe alla se stessa teenager?

Lo ha svelato sul tappeto rosso della prima del film "Mulan" ed è un suggerimento ottimo per tutti, di quelli che dovremmo leggere ogni mattina.

"Succedevano tante cose allora e io ero così nuova, acerba, giovane e ingenua su tutto - ha ricordato parlando con Entertainment Tonight - Mi direi semplicemente: credi in te stessa, ce la puoi fare ragazza!".

Per il film, Christina Aguilera ha scritto la canzone inedita "Loyal Brave True" e ha parlato di come si riveda nel personaggio di Mulan: "Essere una guerriera, una che lotta è stato il tema che ha attraversato la mia musica per tutta la carriera. Quindi portare di nuovo alla luce quel lato è fantastico, è destino".

Per il film, Christina Aguilera ha scritto la canzone inedita "Loyal Brave True"

