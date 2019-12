Il 2019 di Taylor Swift: “Lover”, la fine della faida con Katy Perry, la battaglia per la sua musica e tanto altro

Tutte le emozioni che ci ha regalato quest'anno

Auguri Taylor Swift!

Oggi, 13 dicembre, è il compleanno della cantante e che compleanno: fa 30 anni!

La vogliamo celebrare ripercorrendo questo suo 2019, in cui ha pubblicato il nuovo disco "Lover", ha messo fine alla faida con Katy Perry e ha fatto sentire forte e chiara la sua voce per le battaglie in cui crede, come quella per i diritti della sua musica.

Schiaccia play!

Taylor Swift ha recentemente parlato di chi associa i suoi 30 anni al cliché di se e quando abbia intenzione di sistemarsi: la sua risposta a queste noiose domande è epica!

ph: getty images