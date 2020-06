Iggy Azalea ha rivelato di avere avuto un figlio

Iggy Azalea è mamma! La rapper 30enne ha rivelato in una Story su Instagram di avere avuto un bambino.

"Ho un figlio" ha iniziato Amethyst Amelia Kelly (questo è il vero nome dell'artista australiana) andando direttamente al punto.

"Stavo aspettando il momento giusto per dire qualcosa ma sento che più passa il tempo più realizzo che mi sentirò sempre ansiosa a condividere questa gigantesca notizia con il mondo. Voglio tenere privata la sua vita ma voglio anche chiarire che lui non è un segreto e lo amo oltre quello che le parole possono dire".

