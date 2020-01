I tributi di Pink e Carey Hart per il loro anniversario dimostrano che il vero amore esiste

E che non è sinonimo di perfezione

È un momento speciale per la coppia Pink e Carey Hart: festeggiano ben 14 anni di matrimonio!

Per l'occasione, il pilota ha condiviso un tributo su Instagram che non potrà non commuoverti.

"Quattordici anni sposato con questa fantastica donna - ha iniziato nella didascalia di alcune foto della loro storia d'amore, compresa una di quando si sono sposati nel 2006 - Sono così orgoglioso della vita che abbiamo costruito insieme. Entrambi arriviamo da famiglie divise eppure abbiamo fatto la scelta di lavorare duramente sulla nostra relazione".

"Due emarginati quando ci siamo incontrati, siamo cresciuti insieme e ora abbiamo una famiglia meravigliosa. Grazie per essere la mia migliore amica (so che questo non ti piace) e una fantastica madre per i nostri selvaggi bambini. Ti amo così tanto".

Pink e Carey Hart sono genitori di Willow Sage, che ha 8 anni e spesso accompagna la famosa mamma agli eventi musicali come gli MTV VMA, e Jameson Moon, di tre anni.

Anche la cantante ha voluto cristallizzare questa occasione in un post pieno di foto ricordo: "Così tanti anni, così tanti hairstyle. Siamo in questa cosa da così tanto tempo, baby. Non è perfetta, ma sono grata che sia nostra. Amo la nostra famiglia. Grazie per camminare davanti a me, di fianco a me e a volte dietro di me. Sei un vero uomo, Carey Hart".

Non solo post su Instagram: Pink ha anche mostrato il pensiero floreale che il marito le ha mandato per l'anniversario, con una dolce nota.

Pink e Carey Hart avevano superato un momento difficile nel 2008, quando si erano lasciati per 11 mesi.

Non avevano mai però firmato le carte per il divorzio e quando si erano ritrovati, si erano scoperti più uniti che mai. Nel 2011 hanno avuto la prima figlia e nel 2016 il secondo bambino.

ph: getty images