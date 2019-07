I BTS ti renderanno orgoglioso rivelando chi sono i loro eroi

E cosa significa per loro essere un eroe

Se i BTS, con i messaggi di amicizia, speranza, amore e le riflessioni su importanti temi sociali che diffondono attraverso le loro canzoni, sono diventati i tuoi idoli, anche i ragazzi ovviamente hanno i loro eroi personali.

Alcuni del gruppo ne hanno parlato in un'intervista su Anan magazine, definendo cosa significa per loro la parola eroe e appunto indicando chi sono i loro eroi.

Per Jimin, eroe è qualcuno che riesce a trasmettere forza agli altri e ha citato una frase che gli ha detto RM e che da allora porta nel cuore: "Se le nostre canzoni e la nostra esistenza possono essere la ragione per qualcuno di andare avanti, allora voglio continuare così. L'anno scorso, quando ci siamo uniti al progetto UNICEF, RM mi disse: 'Non so quanta forza possiamo dare alla gente partecipando a questo progetto. Ma se possiamo aiutare anche una sola persona, allora questo è abbastanza".

E preparati a sentirti orgoglioso, perché per Jimin gli eroi sono i suoi fan: "Nella mia vita, i compagni di band e la ARMY sono i miei eroi. Anche se dovrei essere io l'eroe per loro. Ci sono state volte dove provavo dolore, ero frustrato, depresso. Ma gli altri ragazzi e la ARMY sono stati sempre vicino a me in quei momenti. Sono tutti i miei eroi e sono grato a ognuno di loro".

Anche per Jungkook un eroe è qualcuno capace di aiutare gli altri: "Chi sa mandare attraverso la musica parole incoraggianti alle persone che lottano o soffrono. Questa è la mia definizione di eroe e ciò a cui aspiro".

Suga gli ha fatto eco: "Sento che ci sono eroi tutto intorno a noi. I pompieri e i poliziotti, ma anche un papà o una mamma. Per me sono i fan: c'è un senso perché le persone ascoltano la musica. Se nessuno la ascoltasse, sarebbe solo rumore".

V invece ha citato una persona importantissima nella sua vita: "Mio padre. Quando ero piccolo pensavo davvero fosse un supereroe".

ph: getty images