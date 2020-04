Hugh Jackman ha rivelato che c’entra la ex di Ryan Reynolds, Scarlett Johansson, nell’inizio della loro divertente faida

Since 2008

Sono ormai anni che Hugh Jackman e Ryan Reynolds ci regalano esilaranti siparietti, in cui si divertono a prendersi in giro e a farsi scherzi a vicenda.



Ma come è iniziata questa simpatica faida?

L'attore di "Wolverine" lo ha appena rivelato in un'intervista su The Daily Beast, ammettendo che va avanti da così tanto che anche lui stesso fa fatica a ricordarsi come sia partita: "È passato così tanto tempo... È un classico segno che la faida sta durando troppo a lungo, quando non sai neanche più perché o come sia iniziata!" ha detto, ridendo.



Poi ha fatto mente locale e ha rivelato che c'entra la ex moglie di Ryan Reynolds, ovvero un'altra famosissima attrice: Scarlett Johansson.

"Lo avevo conosciuto sul set di Wolverine ed ero solito riprenderlo perché ero molto amico di Scarlett e Scarlett aveva appena sposato Ryan - ha raccontato - Perciò, quando veniva sul set, gli dicevo tipo: 'Hey, meglio che ti comporti bene amico perché io ti sto guardando' e così abbiamo iniziato a punzecchiarci l'un l'altro. Poi la cosa è andata avanti con Deadpool e lui che mi ha sfidato, cercando di manipolarmi attraverso i social media per farmi fare quello che voleva".

Ryan Reynolds e Scarlett Johansson si erano sposati a settembre del 2008 e separati a dicembre del 2010, quindi possiamo dedurre che lo scherzoso rapporto con il collega vada avanti ormai da una dozzina di anni.

A questo punto l'intervistatore ha ricordato a Hugh Jackman che l'amico lo ha trollato recentemente mentre festeggiava il suo anniversario di matrimonio e gli ha chiesto se stia pianificando una vendetta.

Il 51enne ha dato una risposta super ironica: "Cerco di limitarmi a cinque ore al giorno quando progetto una vendetta. Ho scoperto in passato che diventa poco salutare se mi ossessiono più di cinque ore al giorno su come prendere in castagna Ryan Reynolds. Ma cinque ore vanno bene e mi mantengono forte e pronto".

ph: getty images