The Hills: Brody Jenner e Kaitlynn si sono lasciati dopo un anno di matrimonio

Brody Jenner è uno dei protagonisti di The Hills: New Beginnings, il mitico reboot dello show che riunisce il cast originale di The Hills. Probabilmente ne hai sentito parlare anche perché è il fratellastro di Kendall e Kylie Jenner (è nato dall'unione tra Caitlyn Jenner e Linda Thompson).

Ebbene, c'è un aggiornamento in tema sentimentale che lo riguarda: lui e Kaitlynn Carter si sono lasciati dopo un anno di matrimonio.

In realtà non erano legalmente marito e moglie: si erano sposati in Indonesia nel giugno 2018 ma non avevano mai registrato le nozze negli Stati Uniti.

La separazione è stata confermata dal loro portavoce: "Brody Jenner e Kaitlynn Carter hanno deciso amichevolmente di separarsi - ha detto a E! News - Si amano e si rispettano l'un l'altro e sanno che questa è la miglior decisione per il futuro".

In The Hills: New Beginnings ritrovi il cast originale formato da Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt e Whitney Port.

Scoprirai quindi cosa fanno oggi i ragazzi di Los Angeles che ormai sono cresciuti e hanno messo su famiglia.

Ci sono anche due new entry: una è Mischa Barton, l'indimenticabile Marissa Cooper di The O.C.. L'altra è Brandon Thomas Lee, ovvero il figlio di Pamela Anderson e Tommy Lee.

ph: getty images