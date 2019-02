Henry Cavill è davvero Superman e questa foto lo dimostra

Wow

Non è merito della computer grafica o di photoshop se Superman è così muscoloso: Henry Cavill ha appena messo in chiaro di non aver bisogno di trucchi per avere una forza straordinaria!

L'attore ha postato una foto in cui posa di fianco alla statua del supereroe che ha interpretato ne "L'Umo di Acciaio", dimostrando che sì, i suoi bicipiti sono davvero di acciaio. Guarda tu stesso:

I suoi muscoli sono praticamente più scolpiti di quelli della statua!

Dopo aver interpretato Superman ne "L'Uomo di Acciaio", "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" e "Justice League" non è sicuro che Henry Cavill torni a vestire la tuta blu e rossa in un prossimo film sul personaggio (anche se sarebbe già pronto, vista la foto).

L'attore potrebbe seguire l'esempio di Ben Affleck che non interpreterà più Batman. Per prendere il posto nei panni del Cavaliere Oscuro si è candidato Nick Jonas.

ph: getty images