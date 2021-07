Harry Styles: una nuova foto conferma che Olivia Wilde è con lui in Toscana

A Porto Ercole, gustando uno Spritz

Non ci sono più dubbi sul fatto che Harry Styles e Olivia Wilde si trovino in vacanza insieme in Italia!

Nei giorni scorsi, il cantante 27enne era stato fotografato a Porto Ercole, in Toscana, e in una delle immagini lo si vedeva passeggiare con una ragazza. I soggetti nella foto - che puoi vedere qui su un fan account Twitter - erano però di spalle perciò non era certo che si trattasse davvero dell'attrice e regista 37enne.

Adesso sono stati paparazzati di nuovo e questa volta si vedono bene i volti, confermando che si tratta proprio di loro. Seduti al tavolino di un bar, lui guarda un passante, mentre lei si gusta una specialità italiana: lo Spritz. Puoi vedere la foto qui sempre su un fan account Twitter.

Olivia Wilde e Harry Styles - getty images

"Harry si è preso una pausa sulla spiaggia di Porto Ercole dopo aver finito di girare My Policeman" ha raccontato una fonte di PageSix. Lo scorso giugno, Harry Styles era stato visto mentre girava alcune scene del film a Venezia (ma il set principale era in Inghilterra) e in quell'occasione aveva incontrato Katy Perry e Orlando Bloom.

"Olivia è stata a Londra, passando il tempo con i suoi figli, che sono lì con Jason [Sudekis, l'ex compagno]. Olivia è stata con loro e poi è volata a Porto Ercole per raggiungere Harry" ha aggiunto l'insider, riferendosi al fatto che l'attrice è mamma di Otis, 6 anni, e Daisy, 4 anni.

Harry Styles e Olivia Wilde si sarebbero innamorati sul set del film Don't Worry Darling, diretto e interpretato dalla 37enne, alla fine del 2020 ma il new couple alert è partito a gennaio 2021, quando sono stati fotografati mano nella mano al matrimonio del manager di lui.

ph: getty images