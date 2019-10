Harry Styles ha risposto al messaggio privato di una fan per darle un consiglio d’amore

Quanti messaggi privati riceverà Harry Styles ogni giorno sui social? Probabilmente migliaia ma uno in particolare ha attirato la sua attenzione.

Si tratta di un DM che contiene una domanda in fatto di amore: gliel'ha mandato Tisha (@babyhoneystylo su Twitter), una fan che ha raccontato che da sette anni ha una cotta per un amico.

"Non gliel'ho mai detto perché ho sempre avuto troppa paura. Dopo tutto questo tempo, penso di volerglielo dire. Se mi dai un segno, premerò invio. Fammi sapere" gli ha scritto Tisha, allegando una lettera per la sua cotta.

Mr. Styles gave me a very good advice at 4AM at my place. Can't fall back asleep again. Thank you from the bottom of my heart @Harry_Styles. I'll do it and let you know how it went. If you ever need someone to talk to, dm me anytime of any day. Thank you again. https://t.co/xm8SGMdCji pic.twitter.com/Y1fg1AzI76