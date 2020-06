Harry Styles è stato “un completo gentleman” quando Katy Perry gli ha detto di essere incinta

La cantante lo ha rivelato al collega prima di annunciarlo pubblicamente

Ormai infinite volte Harry Styles ci ha dimostrato di avere un carattere gentile, sensibile e altruista, ma non ci stanchiamo mai di conoscere i suoi bei gesti e l'ultimo lo ha raccontato Katy Perry!

La cantante sta aspettando una figlia con Orlando Bloom e durante un'intervista con Radio 1 ha raccontato di aver rivelato la lieta notizia al collega inglese, quando ancora non l'aveva annunciata al resto del mondo.

La reazione di Harry, ça va sans dire, è stata da "completo gentleman".

Il tutto è successo quando si sono incontrati per caso su un volo: "L'ho visto su un aereo, è stato così divertente - ha spiegato Katy Perry - L'ho incrociato su un aereo prima che annunciassi di essere incinta. Stavamo conversando e a un certo punto gli ho detto: 'Sono incinta', così all'improvviso, perché, che altro vuoi dire!".

"Lui era così felice per me, è stato davvero... sai è così dolce. Io mi stavo accovacciando vicino al suo posto in aereo e una volta che gli ho rivelato di essere in dolce attesa, lui si è alzato e ha iniziato a dire: 'Ecco siediti al mio posto'. E io: 'Nooo, vado e mi siedo al mio posto', che era proprio dall'altra parte del corridoio. Ma lui è un completo gentleman".

Non avevamo dubbi!

Katy Perry aveva annunciato pubblicamente di essere incinta attraverso il video "Never Worn White" all'inizio dello scorso marzo.

Lei e Orlando Bloom hanno già tenuto il gender reveal party, scoprendo che presto diventeranno genitori di una bambina.

ph: getty images