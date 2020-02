Harry Styles è stato derubato per strada, per fortuna senza gravi conseguenze

Ma comunque sarebbe molto scosso dall'avvenuto

Davvero una brutta avventura per Harry Styles.

Il cantante si trovava nel quartiere londinese di Hampstead lo scorso venerdì, giorno di San Valentino, quando un uomo si è avvicinato e lo ha minacciato con un coltello, come riportano oggi i tabloid inglesi su conferma della polizia della City.

L'uomo gli ha chiesto dei soldi e, secondo una fonte del The Mirror, il 26enne non si è fatto prendere dal panico: "Ha mantenuto la calma e ha mantenuto calmo l'assalitore, gli ha dato il denaro che aveva con sé risolvendo la situazione".

Lo stesso insider ha aggiunto che Harry Styles: "Era comprensibilmente molto scosso dopo quello che è successo". Intanto il The Mirror ha riportato le parole del portavoce della polizia, che ha spiegato che le indagini sono in corso.

Un momento spaventoso, che per fortuna è finito senza gravi conseguenze: forza Harry!

Questa sera, l'artista è atteso sul palco dei BRIT Awards 2020, dov'è nominato nelle categorie Best British Album per il disco "Fine Line" e Best British Male Solo Artist. È prevista anche una sua esibizione durante la serata.

