Harry Styles è in Italia, tra aceto balsamico e dei baffi nuovi di zecca

Fa sempre piacere quando una star internazionale sceglie il nostro Paese per le vacanze, soprattutto se questa star si chiama Harry Styles!

Il cantante ha fatto visita all'Osteria Francescana, ristorante tre stelle Michelin a Modena dello chef Massimo Bottura. Dopo aver gustato i piatti, si è fermato a posare con un'eccellenza nostrana: l'aceto balsamico!

C'è anche una foto con lo chef Bottura.

can u believe harry styles just invented the mustache pic.twitter.com/0vcZnudbzK