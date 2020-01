Harry e Meghan si sono offerti di scattare una foto a una coppia e la reazione è la stessa che avresti avuto tu

Incredulità assoluta

C'è un nuovo, simpatico aneddoto che vede protagonisti il principe Harry e Meghan Markle.

Come annunciato da tempo, nell'ultimo periodo il Duca e la Duchessa del Sussex si sono presi una pausa dagli impegni di lavoro, per passare del tempo in famiglia e nella più stretta privacy. Il loro portavoce ha svelato che si trovano in Canada.

Proprio il Paese della foglia d'acero fa da scenografia a questa storia, raccontata da due persone - tali Iliya Pavlovic e Asymina Kantorowicz - a CTV News Vancouver.

La coppia si trovava nel parco Horth Hill e voleva scattarsi un selfie. Mentre stavano armeggiando con un selfie stick che non voleva collaborare, si sono sentiti chiedere da una donna se avessero bisogno di una mano: "Ci ha domandato se volevamo che scattasse la foto per noi - hanno spiegato Iliya e Asymina - Abbiamo risposto certo. Non avevamo ancora realizzato chi fosse quella persona".

L'offerta è arrivata da Meghan Markle in persona e, secondo il racconto, i due turisti hanno notato anche la ex co-star di "Suits" Abigail Spencer.

"Non potevamo crederci, siamo rimasti di stucco. Poi ho guardato lì vicino e ho realizzato che c'era anche il principe Harry. Continuavo a guardare prima uno e poi l'altro dicendo tra me: 'Sta davvero succedendo?".

Dopo uno scambio di battute sul selfie stick, Harry e Meghan hanno fatto gli auguri di buon anno e se ne sono andati per la loro strada: "Non abbiamo capito subito che erano loro perché è stata una cosa così casual, erano così amichevoli e con i piedi per terra".

"Non abbiamo visto bodyguard con loro, erano solo loro tre e due cani, sembravano proprio un gruppo di amici che stava facendo una passeggiata".

Ed ecco la foto scattata da Meghan Markle:

Meghan Markle and Prince Harry help couple take cute picture while hiking in Canada https://t.co/TJtEcjPal5 — TODAY (@TODAYshow) January 3, 2020

ph: getty images