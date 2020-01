Harry e Meghan: le risposte a quello che ti stai domandando dopo il loro grande annuncio

Il passo indietro dalla Royal Family

Dopo la Brexit, la Megxit: così i media inglesi hanno soprannominato l'annuncio del principe Harry e Meghan Markle di ritagliarsi un ruolo più defilato rispetto alla Royal Family.

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno spiegato via Instagram di avere intenzione di fare un passo indietro dall'essere membri "senior" della famiglia reale e hanno sottolineato che diventeranno finanziariamente indipendenti. L'altra novità è che si divideranno tra Regno Unito e Nord America.

Probabilmente ora ti stai facendo diverse domande, ad esempio: manterranno i titoli nobiliari? Oppure, come si sono mantenuti finora se non possono guadagnare i propri soldi? Cambia qualcosa in linea di successione al trono?

Trovi tutte le risposte nel video:

ph: getty images