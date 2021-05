Harry e Meghan hanno pubblicato una nuova foto di Archie in occasione del suo compleanno

Per convogliare l'attenzione sull'equa distribuzione dei vaccini

Archie ha compiuto 2 anni ieri, 6 maggio, e il principe Harry e Meghan Markle hanno celebrato l'occasione con una nuova foto del figlio.



L'immagine in bianco e nero è uscita sul sito della loro fondazione Archewell e si vede il bimbo di spalle mentre tiene diversi palloncini. Puoi guardarla meglio qui, ripresa da un fan account Instagram.

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno pubblicato anche un messaggio, in cui chiedono a chi ne ha la possibilità di sostenere le donazioni dei vaccini per le popolazioni più vulnerabili del mondo.

"Negli ultimi due anni, siamo stati profondamente toccati sentendo il calore e il supporto alla nostra famiglia in onore del compleanno di Archie. Molti di voi donano a suo nome a enti di beneficenza, segnano l'occasione restituendo o facendo atti di volontariato, tutto attraverso la bontà dei vostri cuori. Avete raccolto fondi per coloro che ne hanno più bisogno e continuate a farlo così altruisticamente. Siamo incredibilmente grati" inizia la dichiarazione del 36enne e della 39enne.

L'8 maggio 2019, Harry e Meghan avevano presentato pubblicamente Archie - getty images

"Quest'anno, il nostro mondo continua a essere sul percorso di ripresa dal Covid-19. Eppure troppe famiglie stanno ancora lottando con l'impatto di questa pandemia. Alcuni posti sono sul punto di guarigione, mentre in molte altre parti del mondo le comunità continuano a soffrire (...). Mentre potremmo sentire che la normalità è dietro l'angolo, ricordiamo che in parte del mondo, specialmente nelle comunità in via di sviluppo, la distribuzione di vaccini non è ancora iniziata".

"Non saremo in grado di riprenderci, finché tutti e ovunque non avranno uguale accesso al vaccino. E con questa intenzione, vi invitiamo a contribuire come potete e se volete, a portare i vaccini alle famiglie che si trovano nei luoghi più vulnerabili del mondo".

Il principe Harry e Meghan Markle hanno quindi indicato Global Citizen come organizzazione a cui donare.

ph: getty images