Halsey si è trasformata in Lili Reinhart per uno sketch su “Riverdale” e il risultato è LOL

Una Betty Cooper perfetta

Non solo una cantante, Halsey ha dato prova delle sue capacità da attrice partecipando a una puntata del "Saturday Night Live".

Per l'occasione, la star si è trasformata in Betty Cooper, ovvero il personaggio che Lili Reinhart interpreta in "Riverdale": coda alta e cardigan, è diventata una Betty perfetta!

Nello sketch, Halsey vestiva i panni Betty mentre andava a trovare suo cugino scomparso (interpretato da Pete Davidson) e non poteva mancare Jughead Jones, ovvero il personaggio interpretato da Cole Sprouse nella serie. Cole, ti ricordiamo, è il fidanzato di Lili Reinhart IRL.

Insomma, se sei un fan di "Riverdale" non puoi perderti questo divertente siparietto. Eccolo:

Durante l'ospitata al "SNL", Halsey ha anche cantato due sue hit, "Without Me" e "Eastside". Non solo, ha alzato la posta sfoggiando anche un talento per la pittura, dipingendo un ritratto sul pavimento.

Multitasking!

ph: getty images