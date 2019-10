Halsey ha parlato per la prima volta del breakup da Yungblud, dopo aver confermato di stare con Evan Peters

Nel weekend, lei e l'attore hanno debuttato come coppia

Ora sta con Evan Peters, ma Halsey si è presa un momento per parlare della sua precedente relazione con Yungblud.

I rumors sul fatto che la cantante stesse frequentando l'attore erano partiti lo scorso settembre, quando si pensava che fosse ancora legata all'artista inglese, visto che nessuno dei due aveva mai annunciato che si erano lasciati.

Adesso la 25enne ha chiarito come sono finite le cose tra loro, in un tweet ora cancellato ma salvato su un fan account: "A volte le persone semplicemente si lasciano. Non vuol dire che uno dei due abbia tradito, che sia successo qualcosa di brutto o che qualcuno abbia sbagliato qualcosa".

"A volte succede. Perché la vita è un costante cambiamento. E gli adulti restano amici e vanno avanti" ha aggiunto Halsey, lasciando presupporre che lei e Yungblud siano rimasti in buoni rapporti.

Intanto, lo scorso weekend, ha debuttato come coppia su un red carpet con Evan Peters: travestiti dalla celebre coppia Cher e Sonny, in vista di Halloween, hanno calcato per la prima volta un tappeto rosso insieme. Vai qui per vedere tutte le foto.

ph: getty images