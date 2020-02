Halsey ha zittito chi urlava il nome di un suo ex durante un concerto ed è stata potentissima

Non lascia che le si manchi di rispetto

Ti capita mai di rimpiangere di non avere la risposta pronta davanti a qualcuno che ti infastidisce con stupide prese in giro? Prendi appunti: Halsey ti ispirerà a combattere per te stesso, rimettendo epicamente ogni hater al suo posto!

Lo scorso weekend, la cantante si è esibita a Miami in una festa nell'ambito del Super Bowl 2020 e a un certo punto qualcuno dalla platea ha iniziato a gridare il nome di un suo ex fidanzato, ovvero G-Eazy.

Qualcosa di davvero poco simpatico, sentirsi urlare in faccia il nome di un ex mentre si sta lavorando e non capiremo mai come si possa andare a un concerto per tentare di mortificare un artista, invece di supportarlo e godersi lo spettacolo.

Comunque Halsey non si è affatto lasciata intimidire e la sua reazione è stata leggendaria. Con tutta la sua carica, si è rivolta direttamente al disturbatore: "Se dici il nome di G-Eazy un'altra volta, ti butterò fuori da questa festa. Ti caccerò fuori a calci nel sedere".

"Mettimi alla prova. Vuoi uscire dalla platea? Sei stato tu? Chi ha detto G-Eazy? Chi me lo ha gridato, perché ti caccerò da questo club. Non mi puoi mancare di rispetto in questo modo al mio show!" ha concluso, tra gli applausi del resto del pubblico.

Guarda tu stesso:

halsey went off and didn’t give a fuck pic.twitter.com/sBSRoC7OIv — yari ⛓ (@yvritza) February 2, 2020

Halsey e G-Eazy erano stati insieme, tra tira e molla, per circa un anno fino a ottobre 2018. La storia sarebbe finita per un presunto tradimento di lui. Secondo i fan, la canzone "You should be sad" della 25enne, in cui racconta come sia riuscita a scappare in tempo da un ex infedele, parlerebbe proprio del rapper.

Attualmente la cantante è fidanzata con l'attore Evan Peters.

ph: getty images