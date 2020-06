Halsey ha annunciato un’importante iniziativa per sostenere i creativi della comunità nera

Interamente finanziata da lei e dal suo team

Halsey ha dimostrato come si passa dalle parole ai fatti, lanciando un'iniziativa supporto del movimento Black Lives Matter e in particolare ai creativi della comunità nera.

I am launching this to give funds, resources, and a platform to black creators. Looking for black creators who want to enrich the world with their work. 💗 #BLACKCREATORSFUND pic.twitter.com/Yph9cHhIVm — h (@halsey) June 11, 2020

"Stiamo lanciando un fondo per aiutare i creativi neri e amplificare la loro arte, voce e prospettiva - ha fatto sapere la cantante - Questa iniziativa sarà interamente finanziata dall'Halsey team".

"Se sei un artista, poeta, graphic designer, scrittore, filmmaker, producer, giornalista, makeup artist, creativo di qualsiasi genere, vogliamo vedere i tuoi lavori e aiutare a raggiungere i tuoi obbiettivi. Sto lanciando questo per dare fondi, risorse e una piattaforma ai creativi neri. Cerchiamo creativi neri che vogliano arricchire il mondo con il loro lavoro".

Oltre a ricevere sostegno economico, gli artisti scelti verranno promossi attraverso le piattaforme della 25enne di "Without Me". Sono diverse le star che ultimamente stanno prestando i propri social per amplificare la lotta per l'uguaglianza.

Sin dalle prime proteste seguite alla morte di George Floyd lo scorso 25 maggio, Halsey ha sempre fortemente sostenuto il movimento Black Lives Matter partecipando in prima persona alle manifestazioni e parlandone con i fan.

Figlia di un afroamericano e di una italo-americana di origini ungheresi, l'artista è di razza mista e ha spiegato come la sua pelle la faccia sembrare di razza bianca: "Non è il mio posto dire noi, è il mio posto aiutare. Provo dolore per la mia famiglia, ma nessuno mi ucciderà sulla base del colore della mia pelle. Sono sempre stata orgogliosa di chi sono ma non si può dire noi se non siamo suscettibili alla stessa violenza".

Anche tu puoi fare la differenza: nel video qui sotto, trovi 10 modi per dire basta al razzismo.

