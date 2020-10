Hailey Baldwin ha spiegato perché non voleva baciare Justin Bieber in pubblico all’inizio della loro storia

Ha parlato anche del fatto di non avere fretta di diventare mamma

Hailey Baldwin è stata intervistata da Vogue Italia, per cui ha anche posato in un sensuale photoshoot con il marito Justin Bieber.

Parlando con il giornale proprio di teneri atteggiamenti in pubblico, la modella ha spiegato che ci ha messo un po' a digerire il fatto di vivere il loro amore di fronte al mondo: "È stato difficile per me capire come portare avanti una relazione così, vissuta sotto gli occhi di tutti".

"Per molto tempo non ci son riuscita: non lo baciavo in pubblico, non amavo l’idea che ci osservassero in certi momenti".

Pian piano, come dimostra anche la foto qui sopra scattata a settembre 2018 - ovvero pochi giorni dopo da quando si erano sposati con una cerimonia intima nel palazzo di Giustizia di New York ma anche dopo una manciata di mesi da quando si erano messi insieme - Hailey ha capito che non valeva la pena di vivere con la paura di essere guardati.

"Ma arriva il momento in cui devi accogliere la realtà, e ammettere chi sei. Ho capito che è una battaglia che alla lunga, al posto di proteggerti, ti sfinisce. Il fatto è che ci amiamo. E non c’è proprio nulla da nascondere".

La 23enne è stata interrogata anche su quando lei e il 26enne potrebbero diventare genitori e pare che non abbiano fretta:

"La cosa strana è che ho sempre voluto avere figli presto, ma ora che sono sposata ne sento meno l’urgenza - ha detto Hailey - Sono una ragazza ambiziosa e con molti progetti. Accadrà, ma non adesso".

ph: getty images