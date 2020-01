Hailey Baldwin ha rivelato di avere una malattia genetica, chiedendo di smettere di prenderla in giro

"Ora sapete cosa succede"

Hailey Baldwin (ora Bieber) ha deciso di chiarire le cose una volta per tutte per mettere a tacere i troll.

La modella ha notato troppi commenti negativi su come appaiono le dita e in particolare il mignolo della sua mano sinistra e ha spiegato per la prima volta che è così a causa di una malattia genetica.

Nelle Instagram Stories, ha scritto: "Ok, entriamo nel discorso sul mignolo... Perché io ci scherzo su da sempre e quindi dovrei dire a tutti perché è così, perché sembra spezzato e spaventoso".

Ha quindi raccontato di avere una malattia genetica chiamata ectrodattilia, allegando la pagina di Wikipedia in cui si legge che "comporta lo sviluppo incompleto delle dita degli arti inferiori o superiori": "Ecco perché il mio mignolo è così. È una cosa genetica che ho da tutta la vita".

Hailey Baldwin ha concluso chiedendo di smettere di trollarla su questo, ora che si sa la verità: "Così la gente può smettere di chiedere: 'Cosa diamine succede al suo dito?'. Ecco cosa succede! Per favore, smettete di prendermi in giro sul mio mignolo".

Una regola che vale in generale: meglio stare zitti prima di parlare a sproposito (e meglio non dire niente se non si ha qualcosa di carino da dire).

Recentemente la 23enne ha accompagnato il marito Justin Bieber alla prima del documentario "Justin Bieber: Seasons" e non si sono staccati un attimo, tra baci e abbracci sul tappeto rosso: qui trovi le foto e qualche dettaglio su cosa si vede nella docu-serie.

ph: getty images