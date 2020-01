Hailey Baldwin ha ringraziato Gigi e Bella Hadid per aver aiutato Justin Bieber con la sua malattia

E ha citato anche Avril Lavigne

Justin Bieber si è aperto sulle sue condizioni di salute, rivelando ai suoi fan che gli è stato diagnosticato il morbo di Lyme, oltre a una mononucleosi cronica.

Come purtroppo spesso accade sul web, qualche haters ha trovato il modo di criticarlo anche su questo delicato argomento e la moglie Hailey Baldwin ha subito replicato per chiedere di non prendere la situazione sotto gamba.

For those who are trying to downplay the severity of Lyme disease. Please do your research and listen to the stories of people who have suffered with it for years. Making fun of and belittling a disease you don’t understand is never the way, all it takes is educating yourself. — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

"Per coloro che stanno cercando di minimizzare la severità del morbo di Lyme, per favore fate le vostre ricerche e ascoltate le persone che ne hanno sofferto per anni - ha scritto la modella in una serie di tweet - Prendere in giro e sminuire una malattia che non capisci non è mai il modo giusto, tutto quello che serve è istruire se stessi".

La 23enne ha poi rivelato che la famiglia Hadid ha aiutato lei e Justin Bieber a capire meglio cosa il cantante sta affrontando: "Voglio dire un enorme grazie a Yolanda Hadid, Bella Hadid e Gigi Hadid per avermi dato chiarezza e informazioni sul morbo di Lyme e per aver risposto alle mie domande sul decorso, sui sintomi eccetera. Vi amo, donne fantastiche".

La madre delle due top model, Yolanda, aveva rivelato nel 2015 che le era stato diagnosticato il morbo di Lyme e poi aveva spiegato che anche la figlia Bella e il figlio Anwar erano stati colpiti dalla stessa malattia.

I wanna say a huge thank you to @YolandaHadid and @bellahadid and @GiGiHadid for bringing me so much clarity and information on Lyme disease and for helping answer my questions about course of action, symptoms etc. Love you 3 amazing women! — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

Nei suoi tweet, Hailey Baldwin ha citato anche Avril Lavigne: "Mando un sacco di amore ad Avril Lavigne. Grazie per quello che fai nell'educare la gente sul morbo di Lyme, sei meravigliosa".

La cantante era stata assente per anni dalle scene proprio a causa di questa patologia, anche se nei primi tempi i dottori non avevano capito cosa avesse. Anche lei aveva scoperto che si trattava del morbo di Lyme grazie a Yolanda Hadid.

and sending so much love to @AvrilLavigne thank you for all you do to educate people about Lyme. You’re amazing 💕 — Hailey Bieber (@haileybieber) January 8, 2020

Gigi Hadid, riporta il Daily Mail, ha risposto al messaggio della collega e amica scrivendo: "Piacere nostro, gli auguriamo di guarire il più velocemente possibile".

