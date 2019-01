Hailee Steinfeld ha risposto ai fan che pensano abbia lanciato una frecciatina a Niall Horan

I fan di Hailee Steinfeld si sono chiesti se ci fosse un messaggio tra le righe nelle sue ultime Instagram Stories, destinato a Niall Horan.

L'attrice di "Bumblebee" ha ripostato una citazione condivisa da Julia Michaels, in cui si legge: "Buon proposito per l'anno nuovo: basta frequentare narcisisti".

the mind of a narcissist a new youtube serie by hailee steinfeld pic.twitter.com/9JKo36fk1a

La 22enne ha aggiunto alcune frasi, come: "i narcisisti sono i capi della manipolazione" e "credono di dover avere tutta l'attenzione del partner e bollano tutto il resto come egoismo".

Anche se non avevano mai confermato di essere fidanzati, Hailee Steinfeld e Niall Horan erano stati visti più volte insieme durante il 2018 e ad agosto erano stati fotografati mentre si baciavano. Lo scorso dicembre, erano arrivati i rumors secondo cui si sono lasciati.

Ecco perché i fan hanno pensato che le Stories potessero essere rivolte all'ex ma la stessa attrice ha smentito: "Nessun messaggio nascosto. Ho solo ripostato una cosa interessante che ho letto e sono sicura che molti di voi vi si riconosceranno".

No hidden messages my loves. Just reposted an interesting read that I’m sure some of y’all can relate to. Nothing but love! ♥️