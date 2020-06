Grimes ha rivelato il soprannome con cui chiama il figlio avuto con Elon Musk ed è molto più facile del vero nome

Non che ci volesse molto ad essere più agilmente pronunciabile

Se stai ancora cercando di capire come si pronunci il particolarissimo nome che Elon Musk e Grimes hanno dato al loro primo figlio insieme, la cantante ti viene in aiuto con un soprannome molto più facile.

I due hanno chiamato il bimbo, nato lo scorso maggio, X Æ A-12 (poi corretto in X Æ A-ii, perché per legge in California non si possono usare numeri) e adesso la 32enne ha raccontato su Bloomberg che usa un nomignolo per il piccolo: è "Little X".

Quando hanno svelato il nome, è diventato virale proprio per la sua stranezza e anche Gwyneth Paltrow ha dichiarato bandiera bianca, scrivendo che hanno battuto lei e l'ex Chris Martin nella gara al "nome più controverso", riferendosi a quello della primogenita Apple.

ph: getty images