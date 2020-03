Gli innamorati famosi e come hanno capito che l’altro era quello giusto

Il vero amore, secondo le star

Sono giorni un po' grigi e incerti questi che stai vivendo mentre segui con responsabilità #IoRestoACasa, l'unica arma che abbiamo per fare la nostra parte nel contenere la diffusione del coronavirus.

Contro la noia e il malumore del non uscire, vogliamo distrarti un po' con qualche contenuto più leggero. Come questo video, in cui abbiamo raccolto tutti gli innamorati famosi che hanno spiegato cosa ha fatto capire loro di aver davvero trovato la metà perfetta.

Kim Kardashian con Kanye West, Cara Delevingne con Ashley Benson, Blake Lively con Ryan Reynolds, Orlando Bloom con Katy Perry e tante altre coppie celebri. Schiaccia play per scoprire il segreto del loro vero amore: