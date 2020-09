Gli auguri di Elettra Lamborghini per il compleanno di Afrojack ti faranno sciogliere

Aspettando il loro matrimonio!

Oggi Afrojack compie 33 anni e Elettra Lamborghini ha dedicato al futuro marito un dolcissimo messaggio di auguri!

Presto la nostra Twerking Queen sposerà Nick Van De Wall (il vero nome del dj olandese): si dice che il matrimonio si terrà a fine settembre nella splendida cornice del lago di Como.

Ma prima c'è un'altra occasione da festeggiare e la cantante di "La Isla" ha postato su Instagram una tenera foto di Afrojack che si gode una sua carezza.

Nella didascalia ha scritto delle bellissime parole: "Buon compleanno alla mia persona preferita nel mondo, @afrojack. Il più dolce, onesto, amorevole e con il cuore più grande di tutti... Sono così fiera di te Babby - (il soprannome con cui chiama il fidanzato) - e mi innamoro di te ogni secondo di più... Non vedo l'ora di passare tanti altri compleanni con te, ti amo".

Awww!

Lo scorso weekend, Elettra Lamborghini ha festeggiato il suo addio al nubilato tra Caserta e Capri. Una decina di amici, uno yacht e tanti accessori customizzati: pink carpet, cuscini, igienizzante mani, mascherine, cuffiette con le scritte "Bride to be Elettra" e "Team bride for Elettra".

La cantante aveva annunciato di essersi fidanzata con Afrojack agli MTV EMA 2018 e a Natale 2019 il dj le aveva chiesto la mano.

In questo video di Twerking Queen, ti raccontano di più sulla loro storia:

ph: getty images