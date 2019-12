Gli auguri di Cara Delevingne per Ashley Benson sono la cosa più romantica che tu abbia mai letto

L'attrice di "PLL" compie 30 anni oggi

Cara Delevingne ha reso pubblici gli auguri di compleanno per Ashley Benson scrivendole un messaggio su Instagram e le sue parole ti faranno sciogliere!

L'attrice di "Pretty Little Liars" compie oggi 30 anni e la fidanzata ha postato alcune foto dai loro viaggi, compresa una (la seconda nella slideshow) in cui si scambiano un bacio, e ha aggiunto una romanticissima didascalia.

"Buon compleanno Ashley Benson. Ci sono tante cose che potrei dire ma quello che amo e apprezzo di più di te è che non ne ho bisogno perché tu le sai già ed è tutto ciò che importa".

"Io e te siamo la cosa che preferisco. Il mio posto sicuro. Mi lasci essere stupida, mi lasci essere selvaggia. Mi mantieni libera, protetta e curiosa. Sento che è come se ti conoscessi da tutta la vita e sono così orgogliosa di vederti crescere nella donna che hai sempre sognato di essere".

"Ti amo più di quanto le parole possano dire" ha concluso, aggiungendo una serie di nickname per Ashley che lasciamo così come li ha scritti: "Sprinkles, choonchi, angel face, grumpy ass, sweet cheeks, never boring, buttmunch".

La neo 30enne ha risposto agli auguri commentando: "Ti amo. La mia migliore amica, la mia regina".

Visualizza questo post su Instagram 🥰 #CommentsByCelebs Un post condiviso da Comments By Celebs (@commentsbycelebs) in data: 18 Dic 2019 alle ore 6:22 PST

La scorsa settimana, il cuore dei fan delle Cashley aveva fatto un capitombolo quando era comparso sull'account Twitter di Cara Delevingne un post che recitava: "Io e Ashley ci siamo lasciate". Il tweet era però stato cancellato dopo una ventina di minuti e altri messaggi dal dubbio contenuto inviati (e poi eliminati) dal profilo della modella avevano fatto dedurre che il suo account fosse stato hackerato.

Ashley Benson aveva poi messo la parola fine alle speculazioni, confermando che non si erano lasciate.

Se fosse rimasto qualche dubbio, questo post di auguri li ha spazzati via tutti!

Lancia il video e guarda tutta la timeline della love story tra Cara Delevingne e Ashley Benson:

ph: getty image