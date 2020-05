Gigi Hadid raggiante ha confermato di essere incinta

Ecco il video dell'intervista con Jimmy Fallon

Mancava solo la conferma dei diretti interessati ed eccola qua: Gigi Hadid ha personalmente annunciato che sta aspettando un figlio (figlia secondo le indiscrezioni) con Zayn Malik!

La modella ne ha parlato in un'intervista virtuale con Jimmy Fallon, spiegando che avrebbe preferito che la notizia non venisse rivelata da terze parti: "Ovviamente avremmo desiderato annunciarlo a nostro modo, ma siamo molto entusiasti, felici e grati per gli auguri e il supporto che ci sono arrivati".

Poi ha accennato al fatto che lei e il cantante stanno passando insieme #IoRestoACasa: "Specialmente in questo momento, il lato positivo è che possiamo stare a casa, essere insieme e davvero viverla (la gravidanza) giorno per giorno".

Gigi Hadid ha anche rivelato le sue voglie: gli everything bagel, ovvero un tipo di bagel molto celebre negli Stati Uniti, che riunisce diversi topping di altri bagel in uno solo.

Per questo la sua famiglia l'ha sorpresa, in occasione del suo 25esimo compleanno festeggiato la scorsa settimana, con una torta a forma di everything bagel, realizzata niente meno che da "Il Boss delle Torte" Buddy Valastro.

"Non so se sono i miei ormoni o solo l'emotività da quarantena, ma piango per un'ora ogni volta che penso che Buddy mi ha fatto una torta" ha scherzato la futura mamma.

Congratulazioni Gigi Hadid e Zayn Malik!

Secondo le ultime indiscrezioni, starebbero aspettando una femmina. Gli Zigi si erano rimessi insieme a fine 2019, per quello che è il loro terzo ritorno di fiamma.

La prima a confermare i rumors sul fatto che la modella è incinta è stata sua mamma Yolanda, che ha svelato quando si prevede la nascita: vai qui per leggere quello che ha detto.

ph: getty images