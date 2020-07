Gigi Hadid ha risposto a chi dice che stia cercando di mascherare il fatto di essere incinta

"Sarò orgogliosa e felice di condividere quando me la sentirò"

Gigi Hadid ha messo in chiaro che se anche non ha ancora mostrato il pancione in pubblico, non vuol dire che voglia nascondere il fatto di essere incinta.

La modella ha risposto a un articolo di British Vogue dal titolo: "Gigi Hadid rivela come maschera la gravidanza" e in cui si parla del fatto che ha recentemente risposto a una fan che le chiedeva come mai non si vedesse il pancione in un Instagram Live.

"Questa angolazione e una tuta larga creano l'illusione ottica. Di lato è tutta un'altra storia" aveva spiegato la 25enne.

Disguise ....? 🤨 I said in a baggy jumpsuit the front and side views are visually different stories- not that that was intentional or I was trying to hide anything. Will be proud and happy to share “insight” when I feel like it, thanks. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) July 5, 2020

Ora Gigi Hadid ha tirato le orecchie a British Vogue per quel titolo che ha esagerato le sue parole: "Mascherare... - ha scritto in un tweet che risponde direttamente a quello del giornale - Ho detto una tuta larga e che l'angolazione frontale e laterale sono cose diverse, non che fosse intenzionale o che stessi cercando di nascondere qualcosa".

Per il momento non ha intenzione di vivere pubblicamente la gravidanza: "Sarò orgogliosa e felice di condividere quando me la sentirò, grazie. Per adesso sto fieramente sperimentando e condividendo questo momento con la mia famiglia e i miei cari".

Gigi Hadid aveva confermato di aspettare il primo figlio con Zayn Malik lo scorso maggio. Gli Zigi si erano rimessi insieme a fine 2019, per quello che è il loro terzo ritorno di fiamma.

ph: getty images