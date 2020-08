Gigi Hadid ha pubblicato le prime foto con il pancione

Un photoshoot angelico

È dallo scorso maggio, ovvero da quando Gigi Hadid aveva confermato di essere incinta, che i fan aspettano di vederla con in pancione e finalmente la modella li ha accontentati.

Sul suo profilo Instagram, la 25enne - in dolce attesa del primo figlio con Zayn Malik - ha postato una serie di immagini in bianco e nero, per quello che è un meraviglioso e angelico photoshoot.

Visualizza questo post su Instagram growin an angel :) Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 26 Ago 2020 alle ore 6:06 PDT

Visualizza questo post su Instagram 7.26.20 🕊 Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 26 Ago 2020 alle ore 6:07 PDT

"Crescendo un angelo" ha scritto in una delle didascalie. In un'altra ha aggiunto: "Festeggiando questo periodo. Apprezzo tutto l'amore e gli auguri. Non dimenticherò mai la creazione di queste immagini speciali con i miei amici @luigiandiango @gabriellak_j @erinparsonsmakeup. Grazie, vi voglio bene!".

Un mese fa, Gigi Hadid aveva spiegato perché non stava condividendo la gravidanza sui social, dicendo che ci sono cose più importanti nel mondo del fatto che è incinta.

Aveva comunque assicurato di stare documentando tutto e che prima o poi avrebbe pubblicato: "Quando me la sentirò". Il momento è finalmente arrivato!

Intanto, secondo i soliti ben informati, il piccolo di Gigi e Zayn potrebbe nascere "da un giorno all'altro". Si dice anche che sarà una femmina.

ph: getty images