Gigi Hadid ha mostrato il regalo che la “zia” Taylor Swift ha fatto per la figlia

La bimba della modella e Zayn Malik è nata lo scorso weekend

Gigi Hadid e Taylor Swift sono amiche da anni e non poteva dunque mancare un dolce pensiero per la bimba che la top model ha da poco accolto con Zayn Malik.

Gigi ha condiviso nelle Stories alcuni regali ricevuti per la piccola, tra cui un mazzo di fiori mandato da Tommy Hilfiger e una tutina da Donatella Versace.

In una immagine, si intravede la neonata con una copertina rosa: la modella ha fatto sapere che quella copertina è stata creata dalla "zia" Taylor Swift!

Gigi Hadid e Zayn Malik hanno annunciato l'arrivo della loro bambina questa settimana, pubblicando entrambi dei post social in cui si vede la manina della piccola e facendo sapere che è venuta al mondo lo scorso weekend. Per ora non si conosce il nome.

Non è la prima volta che Taylor Swift crea una copertina per la bimba di un'amica famosa: anche Daisy Dove, figlia di Katy Perry e Orlando Bloom, ha ricevuto lo stesso regalo!

ph: getty images