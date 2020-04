Gigi Hadid ha festeggiato il compleanno in auto isolamento con Zayn Malik

Presenti anche la sorella Bella e la madre Yolanda

Complici le foto del compleanno della modella, è arrivata la conferma ai rumors: sì, Gigi Hadid e Zayn Malik stanno passando insieme questo periodo del #IoRestoACasa.

Si trovano nella fattoria della famiglia Hadid in Pennsylvania, dove appunto hanno celebrato il 25esimo compleanno della modella.

La stessa festeggiata ha pubblicato un boomerang in cui lei, Zayn e Bella Hadid tengono dei palloncini a forma di 25.

Visualizza questo post su Instagram ❣️🍰 Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 25 Apr 202gigi0 alle ore 5:49 PDT

Gigi Hadid ha pubblicato anche una slideshow, in cui c'è una dolce foto in cui lei e il fidanzato si abbracciano.

"Ho passato il giorno più dolce festeggiando il mio 25esimo compleanno con la mia famiglia in quarantena, che ha reso questo momento così speciale per me, insieme a tutto l'amore che ho sentito arrivare da tutto il mondo! - ha scritto nella didascalia - Grazie a tutti per i messaggi di auguri".

"Sono grata e fortunata che la mia famiglia e i miei amici, vicini e lontani, sono in salute e al sicuro. Anche se mi sono mancate tante persone care con cui avrei voluto festeggiare, so che questo periodo ci farà sentire ancora più grati di stare insieme in futuro".

Gigi Hadid ha aggiunto di aver ricevuto una bella sorpresa: "La torta è stata fatta dall'unico e solo boss delle torte Buddy Valastro, che ho seguito in tv per un decennio. È un sogno che si realizza".

"Farei al 100% la sua stagista se mai ne avesse bisogno" ha scherzato.

A gennaio 2020, si era pensato che gli Zigi fossero di nuovo una coppia quando erano stati visti insieme mentre andavano alla festa di compleanno della madre della modella, Yolanda Hadid, in compagnia di Bella e Anwar Hadid, con la fidanzata Dua Lipa. Il giorno dopo erano usciti di nuovo per il compleanno di Zayn Malik.

La conferma del ritorno di fiamma era arrivata a San Valentino, quando la 24enne aveva pubblicato una foto del 27enne sul suo account Instagram @Gi’sposables, dove carica solo immagini scattate da lei. Lo scorso marzo, aveva condiviso un'inedita foto di un bacio.

La storia d'amore di Gigi Hadid e Zayn Malik era iniziata nel 2015 e ha visto diversi breakup e ritorni di fiamma, te la raccontiamo tutta nel video:

ph: getty images