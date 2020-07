Gigi Hadid ha fatto dare un’occhiata al suo pancione: “Eccolo qui”

Sta aspettando un figlio con Zayn Malik

Gigi Hadid ha letto i commenti dei fan che chiedono a gran voce di vedere il suo pancione e ha deciso di accontentarli per un breve attimo.

La modella aveva confermato di aspettare il primo figlio con Zayn Malik lo scorso maggio. Adesso, in un Instagram Live, ha spiegato che preferisce indossare vestiti larghi anche se tutti le dicono che così non sembra incinta e per questo ha dimostrato di esserlo veramente.

"Con la gravidanza, tutto quello che voglio indossare sono cose ampie. Tutti dicono: 'Oh, non sembri incinta in quella tuta nel tuo ultimo live'. Questo è perché da questa angolatura appaio normalmente così. È diversa storia se..." ha detto, iniziando a sbottonarsi la camicia.

A questo punto la 25enne si è girata di lato mostrando per un attimo il pancione: "Ecco qui la mia pancia, voi tutti. Eccola qui. Vista di fronte è diverso".

Gigi Hadid ha aggiunto di stare documentando questi mesi di gravidanza e che condividerà le immagini con i fan quando si sentirà pronta: "Vi amo e sto davvero apprezzando i vostri messaggi positivi. Sto solo prendendo tempo prima di condividere la mia gravidanza e voi ragazzi la vedrete quando la vedrete".

"Sto cercando di documentarla bene perché un sacco di gente dice ovviamente di assicurarsi di non perdersi niente e condividerò queste cose in futuro. Non ho fretta di farlo e sento che ora voglio solo viverla, non voglio preoccuparmi di svegliarmi ogni giorno durante la mia gravidanza e preoccuparmi di sembrare carina o di postare qualcosa".

Dieci giorni fa, Gigi Hadid aveva replicato direttamente a chi diceva che stesse cercando di mascherare il fatto di essere incinta.

ph: getty images