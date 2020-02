Gigi Hadid ha difeso a spada tratta Zayn Malik dalle accuse di Jake e Logan Paul

Quando tieni a qualcuno, scatta quel senso protettivo che ti fa reagire subito se quel qualcuno viene attaccato, probabilmente con più veemenza che se venissi colpito tu in prima persona.

Sembra proprio essere quello che è successo a Gigi Hadid: davanti a delle critiche a Zayn Malik, secondo lei ingiustificate, ha epicamente respinto quelle insinuazioni al mittente.

I mittenti in questo caso sono due: gli YouTuber Jake e Logan Paul. Il primo ha scritto su Twitter che il cantante si sarebbe comportato male nei loro confronti: "Ho quasi dovuto prendermela con Zane degli One Direction perché è un uomo piccolo e ha un certo comportamento, praticamente ci ha detto di levarmi senza motivo mentre io ero gentile con lui. Zane, se stai leggendo questo smettila di essere arrabbiato perché sei tornato da solo dal tuo grande sedere nella stanza di hotel ahahah".

"Ha letteralmente iniziato a urlare e impazzire, dicendo: 'Mi vuoi sfidare'. Mi sento male per queste star diventate famose da piccole".

A questo punto, Gigi Hadid non ci ha più visto ed è andata a colpire con un diretto: "Lol, perché a lui non importa di uscire con voi e la vostra imbarazzante crew di groupie di YouTube" ha scritto su Twitter.

E ha concluso che assicurando che Zayn non è da solo, visto che c'è lei al suo fianco: "A casa da solo, con i suoi migliori amici come un re rispettoso perché ha me, dolcezza. I vostri irrilevanti e brutti sederi non mi toccano. Andate a dormire".

Lol cause he doesn’t care to hang w you and your embarrassing crew of YouTube groupies ..? Home alone with his best friends like a respectful king cause he has me, sweetie. Unbothered by your irrelevant ugly ass. Go to bed ...