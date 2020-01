Gigi Hadid e Zayn Malik confermano di essere tornati una coppia facendosi vedere insieme al compleanno di lui

Ritorno di fiamma numero 3

I rumors sono diventati realtà: c'è un ritorno di fiamma per Gigi Hadid e Zayn Malik.

La modella e il cantante sono stati fotografati mentre a braccetto raggiungevano il ristorante italiano Buco di New York, dove hanno festeggiato il 27esimo compleanno di lui.

Al party c'erano anche la sorella di Gigi, Bella Hadid, la madre Yolanda e il fratello Anwar con la fidanzata Dua Lipa. Puoi vedere un video qui su un fan account Instagram.

"Tutti sono felici per loro, Bella e Yolanda hanno sempre amato Zayn - ha raccontato una fonte di E! News - Lo hanno sempre trattato come parte della famiglia".

Secondo lo stesso insider, Gigi Hadid e Zayn Malik sarebbero tornati insieme a metà dello scorso dicembre: "Zayn ha cercato Gigi e lei gli ha dato un'altra possibilità. Lo ha sempre amato ma avevano bisogno di una pausa. Zayn ha lavorato sulla sua musica e si è focalizzato sulla sua salute, adesso sta molto bene".

I primi gossip sul ritorno di fiamma erano partiti a inizio anno, quando la top model aveva lasciato un indizio nelle Stories.

Gigi Hadid e Zayn Malik si erano messi insieme nel 2015 e a marzo 2018 avevano annunciato una pausa nella loro relazione, per poi ritrovarsi poche settimane dopo.

A fine 2018 era arrivato un altro breakup ma il cantante sembrava ancora innamoratissimo: a marzo 2019 dichiarava il suo amore per la ex in un tweet. Poi, ad aprile, l'aveva definita "la donna più meravigliosa che abbia conosciuto".

ph: getty images